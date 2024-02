Stiri pe aceeasi tema

- IP Compania „Teleradio Moldova” raspunde la contestația depusa de interpreta Valeria Pasha, nemulțumita de decisia comitetului organizatoric al preselecției naționale a Concursului Eurovision de a o desemna invingatoare pe interpreta Natalai Barbu, care a acumulat același punctaj, scrie moldova1.md…

- „Compania „Teleradio Moldova” menționeaza ca in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene pentru Radio și Televiziune, fiecare țara este reprezentata de facto de radiodifuzorul public și este la latitudinea exclusiva a radiodifuzorului sa determine cine iși va reprezenta țara la concursul Eurovision…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a transmis joi, la Parlament, ca s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces, in legatura cu procesul intentat de Pfizer statului roman.

- Va mai aduceti aminte cand va spuneam ca toate lucrarile facute pe bani grei si comisioane, de Toma Kaizen Faliment, Compania de Apa, si alte societati agreate de partid…sunt prost facute si pun in pericol cetatenii? Priviti ce s-a intamplat pe strada de la Bazar spre rondul Arhiepiscopiei (poze si…

- Compania britanica din domeniul serviciilor de sanatate Simplyhealth a anuntat ca a devenit prima companie care foloseste tehnologia AI generativa lansata de Salesforce pentru a raspunde la email-urile primite de la clienti, raspunsurile personalizate fiind realizate mult mai rapid, transmite joi Reuters.Simplyhealth…

- Compania „Teleradio-Moldova” a organizat procedura de tragere la sorți a ordinii in care vor evolua cei 11 concurenți in cadrul Finalei Naționale de pe 17 februarie. Numarul de ordine a fost extras in mod individual de catre participanți sau de catre reprezentanții acestora, in cazul concurenților care…

- Astazi, 17 ianuarie 2024, IP Compania „Teleradio-Moldova” a organizat procedura de tragere la sorți a ordinii in care vor evolua cei 11 concurenți in cadrul Finalei Naționale de pe 17 februarie. Numarul de ordine a fost extras in mod individual de catre participanți sau de catre reprezentanții acestora,…

- Membrii comitetului de organizare a selecției naționale a concursului Eurovision au admis, pe 26 decembrie, in etapa audițiilor live, 32 de piese si 29 de participanți care vor concursa in etapa naționala a concursului, pentru dreptul de a reprezenta Moldova la Eurovision 2024. Potrivit unui comunicat…