- IP Compania „Teleradio Moldova” raspunde la contestația depusa de interpreta Valeria Pasha, nemulțumita de decisia comitetului organizatoric al preselecției naționale a Concursului Eurovision de a o desemna invingatoare pe interpreta Natalai Barbu, care a acumulat același punctaj, scrie moldova1.md…

- Indemnizațiile oferite vaduvelor de razboi, copiilor și parinților veteranilor decedați vor fi majorate cu 250 de lei. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost examinat de membrii Comisiei protecție sociala, sanatate și familie și va fi propus spre aprobare in prima lectura in plenul Parlamentului.…

- Nicolae Andronic, fost vicepreședinte al Parlamentului și membru al Comisiei de redactare a Constituției in 1994, și-a impartașit opinia in ceea ce privește sfirșitul reformei justiției in R. Moldova, transmite Noi.md Andronic, considera ca reforma este un "motor veșnic" care nu se va opri pina cind…

- Circulația rutiera prin punctul de trecere a frontierei Albița - Leușeni care leaga Romania și Republica Moldova a fost blocat dupa ce drumul de partea de peste Prut a fost cu blocat de tractoare de catre fermierii moldoveni care protesteaza, relateaza publicațiile „Ziarul de Garda” și „Newsmaker” din…

- Compania „Teleradio-Moldova” a organizat procedura de tragere la sorți a ordinii in care vor evolua cei 11 concurenți in cadrul Finalei Naționale de pe 17 februarie. Numarul de ordine a fost extras in mod individual de catre participanți sau de catre reprezentanții acestora, in cazul concurenților care…

- Dezbaterile aprinse pe bugetul pentru anul 2024 l-au „epuizat” pe Marcel Ciolacu. Premierul a declarat miercuri, pe holurile Parlamentului, dupa ce bugetul a fost aprobat, ca va digitaliza ANAF, așa cum a promis.„Digitalizarea la ANAF nefacuta de 33 de ani, promisa...pentru ca indiferent daca ei…

- Parlamentul European a adoptat marti propuneri de consolidare a dimensiunii democratice a alegerilor europene din 2024 si de promovare a sistemului candidatilor cap de lista, informeaza un comunicat. Raportul, care a fost aprobat cu 365 de voturi ”pentru”, 178 ”impotriva” si 71 de abtineri, solicita…