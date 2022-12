Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați sint cercetați penal in dosare de fals in acte și spalare de bani, dupa ce ar fi organizat instrainarea unui imobil din centrul municipiului Chișinau cu eschivarea de la plata impozitelor. In urma tranzacției, aceștia nu ar fi achitat obligațiuni fiscale. Potrivit materialelor cauzei, in…

- In capitala va fi creat centrul de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilitați și tulburari din spectrul autismului. Consiliul municipal Chișinau a aprobat un proiect de decizie in acest sens, inclusiv Regulamentul privind organizarea și funcționarea, efectivul limita de personal și organigrama acestuia.…

- O poveste incandescenta la cel de-al treilea eveniment din Teatrul Cetații: spectacolul ”Erendira&buna-sa/replayed” se va desfașura miercuri, 7 decembrie 2022, de la ora 19:00, in Studioul Franciscan (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1). Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș și Compania de teatru…

- Luni, 14 noiembrie, incep inscrierile pentru Selectia Nationala a Eurovision Song Contest (ESC) 2023. Compozitorii – romani si/sau straini - pot aplica pana pe 11 decembrie 2022, cu piese originale in prima auditie.

- Mai mult de opt din zece mame si gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la scoala, iar patru din zece acceseaza doar medicina de familie pe durata sarcinii, releva un studiu al Organizatiei Salvati Copiii privind situatia mamelor/gravidelor adolescente din Romania prezentat, ieri , la Senat, intr-o…

- Compania aeriana Wizz Air a inceput sa-și repoziționeze pe noapte aeronavele la Iași, de teama inchiderii spațiului aerian al R.Moldova. Despre aceasta anunța canalul de telegram runway09.aviation. O informație oficiala in acest nu a fost deocamdata facuta publica. Menționam ca luni, 10 octombrie, structurile…

- In legatura cu acțiunea de protest care se desfașoara in scuarul Parlamentului Republicii Moldova, Poliția a sesizat in repetate randuri Primaria municipilu Chișinau despre incalcarile care le admit participanții.