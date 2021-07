Stiri pe aceeasi tema

- Dupa accidentul care s-a soldat cu 5 morți și trei raniți in Teleorman, șoferul bulgar care l-a provocat a fost reținut pentru 24 de ore. Barbatul se afla acum la Centrul de Retinere si Arest Preventiv, potrivit IPJ Teleorman.

- Cinci persoane au murit si trei sunt in coma, la spital, dupa ce o autoutilitara, in care se aflau opt persoane, s-a ciocnit cu un TIR, in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara…

- Soferul unui TIR implicat intr-un accident rutier produs vineri dimineata, la kilometrul 22 al drumului national 13 Brasov-Sighisoara, in care patru persoane au murit, a fost arestat preventiv, sambata, pentru o perioada de 30 de zile, sub acuzatia de ucidere din culpa. Surse apropiate anchetei spun…

- Doua persoane au murit dupa ce o parte dintr-un pod feroviar a cazut peste un microbuz de pasageri. Doua persoane au murit dupa ce o parte dintr-un pod feroviar a cazut peste un microbuz de pasageri, in Neamț. Primele informatii arata ca doua persoane au murit, o a treia a fost preluata de ambulanta,…

- Un grav accident s-a produs marți in județul Neamț. Primele informații arata ca șoferul unui microbuz a murit, iar trei persoane ar fi incarcerate. Accidentul rutier s-a produs pe DN 15, in localitatea Tarcau. Un TIR ar fi agațat un pod de cale ferata, iar bucați din acesta ar fi cazut…

- Eveniment Accident rutier pe E70, la Draganești Vlașca aprilie 12, 2021 12:51 Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, luni, pe E70, la Draganești Vlașca. Din primele date, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, iar trei persoane…