Teleorman: Drumul judeţean între Liţa şi Segarcea Vale, închis din cauza erodării unei subtraversări Drumul judetean 564 intre localitatile Lita si Segarcea Vale a fost inchis in noaptea de joi spre vineri din cauza erodarii unei subtraversari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Potrivit sursei citate, mai multe case, curti si drumuri din judet au fost inundate din cauza precipitatiilor si a scurgerilor de pe versanti. Angajati ai ISU Teleorman au actionat cu motopompe in noaptea de joi spre vineri in localitatile Calomfiresti, Laceni, Tiganesti si Nenciulesti pentru a scoate apa din curtile si casele oamenilor. ''Situatia din Teleorman, joi, la ora 23,30… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

