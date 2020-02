Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de companii Telekom Romania anunta principalii indicatori de performanta pentru al patrulea trimestru al anului 2019, incheiat la 31 decembrie 2019, conform datelor publicate astazi de OTE Group. Dupa un 2018 dificil, compania anunta ca in 2019 mai multi clienti au decis sa i se alature si ca…

- Veniturile consolidate ale Telekom Romania au crescut in 2019 cu 5%, la 980 milioane euro Veniturile consolidate ale Telekom Romania au crescut anul trecut cu 5%, pana la 980 milioane euro, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) s-a majorat cu 5%, pana la 144 milioane…

- Veniturile consolidate ale Telekom Romania au crescut anul trecut cu 5%, pana la 980 mil. euro, iar rezultatul EBITDA a crescut cu 5%, pana la 144 mil. euro, inregistrand a patra crestere trimestriala succesiva, anunța compania intr-un comunicat, conform Mediafax. Pentru prima oara…

- ​Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote) a anunțat joi ca va crește prețurile serviciilor sale de la 1 martie 2020, în contextul creșterii costurilor legate de furnizarea serviciilor de comunicații. Astfel, pentru clienții rezidențiali, începând cu data de 1 martie 2020,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, confirma intr-un interviu pentru HotNews.ro ca "au avut loc discuții prospective intre diverse parți interesate de o eventuala tranzacție" (n.a. a acțiunilor deținute de DT/OTE la Telekom Romania). Intrebat ce face acum statul…

- Cifrele oficiale privind cotele de piața din ultimii 2 ani ale marilor operatori de comunicații din România atât dupa numarul de clienți, cât și dupa veniturile realizate au fost prezentate vineri în premiera de autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM). RCS&RDS…

- ​Mandatul lui Miroslav Majoros la conducerea grupului de firme Telekom România (n.a fostele Romtelecom și Cosmote) a fost prelungit cu un an începând cu data de 1 ianuarie 2020, a anunțat luni operatorul de comunicații. Miroslav Majoros a fost numit în poziția de CEO al Telekom…

- Veniturile companiilor din sectorul de fabricare a produselor lactate si a branzeturilor indica o evolutie negativa a veniturilor in 2018, acestea scazand cu aproximativ 18% fata de 2017 pana la 3,8 miliarde lei, profitabilitatea aflandu-se intr-o usoara crestere, de la 3,3% in 2017 la 4,3% in 2018,…