- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat joi ca va creste numarul functionarilor consulari la Kabul, dar si in Qatar si Kuweit, pentru a sprijini efortul de evacuare din Afganistan, in conditiile in care mii de afgani incearca cu disperare sa ajunga la aeroport dupa ce talibanii au preluat puterea duminica,…

- Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI sa poarte maști de protecție, in spații inchise, indiferent daca sunt vaccinați sau nevaccinați Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI sa poarte maști de protecție, in spații inchise, indiferent daca sunt vaccinați sau nevaccinați Casa Alba cere agentiilor…

- Focuri de arma au fost trase, vineri, spre oficiali americani, la funeraliile presedintelui haitian Jovenel Moise, informeaza Reuters. Membrii delegatiei americane au fost escortati urgent la vehicule. Fortele de ordine au utilizat gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii violenti.

- Oficialii haitieni au solicitat ajutor armat din partea SUA, vineri, pentru a proteja obiectivele strategice, noteaza The Guardian, care citeaza The New York Times.„Guvernul haitian a cerut asistența in asigurarea securitații și derularea investigațiilor, iar SUA e in premanent contact cu oficialii…

- Oficiali americani si rusi de rang inalt se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre atacurile ransomware impotriva companiilor americane, cum a fost cel centrat pe compania IT Kaseya din Florida, a anuntat marti Casa Alba, transmite Reuters. "Ne asteptam sa avem o intalnire…

- Statele Unite considera ca procesul in urma caruia Ebrahim Raisi a fost ales presedinte al Iranului a fost unul "destul de fabricat", a declarat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, o reiterare a opiniei americane conform careia recentele alegeri nu au fost nici libere…