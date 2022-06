Teiușul și ștrandul, neîncăpătoare de 1 iunie CARANSEBEȘ – Inca de la ora 9, cei mici au sosit de ziua lor in parcul Teiuș, acolo unde primaria le-a pregatit o mulțime de surprize! De la desene pe asfalt și concursuri de biciclete, pana la prezența elicopterului SMURD și a celorlalți salvatori din Caransebeș, nelipsind dulciurile, teatrul de papuși, plimbarea cu autobuzul și personaje din desene animate sau cațararea pe panoul de escalada! „Cred ca a fost una din cele mai reușite zile ale copilului care s-au organizat in Teiuș, dovada prezența atator copii insoțiți de parinți sau bunici. Ne-am pregatit din timp pentru a le face aceasta zi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

