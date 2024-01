Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au observat o intensificare a atacurilor de tip „stream-jacking” operate prin YouTube, inșelatorie care cloneaza conturi oficiale sau preiau unele deja existente. Hackerii au inceput sa utilizeze tehnologii deepfake pentru a crea videoclipuri…

- ”Am depus astazi o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva utilizarii tehnologiei deepfake pentru inselarea cetatenilor in achizitionarea de servicii false de investitii in domeniul energiei. Aceste fapte reprezinta infractiuni grave, nu doar impotriva…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o campanie de inșelatorie prin care utilizatorilor li se promit caștiguri financiare in schimbul unui like pe YouTube. Atacatorii vizeaza datele personale și financiare ale victimelor.

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o noua campanie de inselatorie prin care utilizatorilor li se promit bani in schimbul unui like la videoclipuri de pe YouTube. Utilizatorii primesc pe WhatsApp mesaje care contin oferte de lucru atractive prin intermediul carora…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o noua campanie de inselatorie prin care utilizatorilor li se promit bani in schimbul unui like la videoclipuri de pe YouTube. Conform unui comunicat, utilizatorii primesc pe WhatsApp mesaje care contin oferte de lucru atractive…

- Falsele oportunitati de investitii, propagate pe retelele sociale, se folosesc inclusiv de noile tehnologii, cum ar fi inteligenta artificiala, iar atacatorii fac uz de "deep fake" - tehnologie folosita pentru manipularea inregistrarilor video -, pentru a induce in eroare

- Pisicile produc 276 de expresii faciale atunci cand interacționeaza cu alte pisici, au descoperit recent oamenii de știința. Dar expresiile pe care le au felinele intre ele sunt diferite de cele pe care le produc cand sunt in contact cu oamenii, iar cercetatorii sunt hotarați sa le traduca cu ajutorul…

- ”Metoda este destul de simpla si eficienta pentru atacatori, aceasta fiind deja extensiv folosita pe platformele Meta. Infractorii cibernetici creeaza conturi de Google (Youtube), pe care plaseaza informatii si elemente vizuale care au ca obiectiv inducerea in eroare a utilizatorului, au transmis, vinei,…