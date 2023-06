Stiri pe aceeasi tema

- A treia editie a TEDx Cornisa a adus pe scena Teatrului National din Targu-Mures 19 speakeri carfe au vorbit despre curaj. Evenimentul organizat sub licenta TED a luat numele cartierului Cornisa pentru a fi in conexiune cu mediul universitar. Sergiu Zeres, organizatorul evenimentului, a declarat pentru…

- Teatrul SUBLIM ART din Brasov prezinta publicului sambata, 13 mai 2023, de la ora 17.30, la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Tg.Mureș, piesa de teatru "Nesfarsitul Brancusi" – o adaptare dupa „Infinitul Brancuși" de Valeriu Butulescu. Actiunea piesei se petrece in 15 martie 1957, in atelierul din…

- TVR Targu Mures sarbatoreste 15 ani de emisie pe data de 5 mai 2023. Evenimentul va fi marcat de doua emisiuni-editii speciale, in limba romana si in limba maghiara. Cu aceasta ocazie va fi lansat un concurs la care telespectatorii au posibilitatea de a castiga, prin tragere la sorti, un televizor LED,…

- 26 de ansambluri din judetul Mures si 10 formatii de dansuri au facut spectacol sambata, 29 aprilie, in Piata Teatrului din Targu-Mures cu ocazia Zilei Internationale a Dansului. Evenimentul organizat de Ansamblul Artistic Profesionist Muresul a adus in fata targumuresenilor nu doar dansuri populare,…

- Avocații din cadrul Baroului Mureș au organizat astazi o acțiune dedicata in primul rand tinerilor, o conferința dezbatere cu tema "Drogul, calea spre infern". Dezbaterea a ieșit din tiparul activitaților preventive, iar liceenii prezenți au putut urmari filme cu dependenți de droguri, acțiuni ale poliției…

- Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al principalei universitați din județul Mureș, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, a scris vineri, 14 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text care are ca tema…

- Noile autobuze electrice Solaris ale orașului sunt echipate cu 8 camere de luat vederi pentru a monitoriza calatoria in siguranța a cetațenilor at Sursa articolului: Noile autobuze electrice Solaris ale orașului sunt echipate cu 8 camere de luat vederi pentru a monitoriza calatoria in siguranța a cetațenilor…

- Echipa noastra de handbal junioare 3 a jucat la Satu Mare in compania, liderul la zi in grupa de speranta nr.4. CSM Satu Mare – CSM Targu Mures 26-27 (12-13) Este o victorie foarte importanta a fetelor noastre! A fost un efort de echipa, cu o prestație buna a tuturor fetelor care au intrat in teren.…