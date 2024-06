Bodo de la Proconsul – de la vedetă și businessman, la fermier fericit! Cum a transformat un infact viața unui cântăreț de succes Vedeta și businessman, Bodo de la Proconsul a dat Pipera, localitatea milionarilor , pe comuna Dobroești, unde este fermier. Cum a transformat un infact viața unui cantareț de succes intr-o poveste de familie și natura Viața lui Bogdan „Bodo” Marin a luat o turnura neașteptata dupa ce a suferit un infarct. Cunoscut pentru hiturile sale și pentru afacerea sa de succes in București, un popular restaurant, Bodo a decis sa renunțe la tot și sa se mute la țara. Taverna sa cu specific grecesc a predat-o asociatului. O alegere pentru sanatate și familie Mutarea in comuna Dobroești din Argeș, la 40 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bodo de la Proconsul a renunțat la viața agitata din București și s-a mutat la țara impreuna cu soția sa și copiii. Solistul a aratat imagini cu noua lui locuința din comuna Dobrești.Bodo, pe numele sau adevarat Bogdan Marin, solistul trupei Proconsul, a decis sa renunțe la viața agitata de la oraș,…

- Sfantul Neofit s-a nascut in insula Creta pe la anul 1690. Crescut in dreapta credinta, si-a indreptat pasii din tinerete spre viata monahala, ajungand un calugar invatat si virtuos, pentru care a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah.A fost chemat in Tara Romaneasca de catre domnitorul Constantin…

- Procurorii DIICOT efectueaza aproape 70 de perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti și facilitarea sederii ilegale in Romania. Potrivit anchetatorilor, descinderile au loc la mai multe firme si la o serie de fosti si actuali angajati ai…

- Mega-operațiune naționala DNA – DIICOT. Este destructurata o rețea care se ocupa de trafic de migranți, trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, facilitarea șederii ilegale in Romania și spalarea banilor. La data de 04.06.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Andreea Marin și-a prezentat gradina, unde are foarte multe flori, dar și plate aromatice, spanac, salata și rasaduri de roșii. Și fructele se vor coace in sfarșit, are capșuni, dar și cireșe. De mulți ani de zile, Andreea Marin locuiește intr-o vila din cartierul Pipera din București alaturi de Adrian…

- Joi a avut loc Adunarea Generala a PSD Bradu in care primarul Dan Stroe a fost desemnat cu unanimitate de voturi sa candideze pentru un nou mandat de primar. La Adunarea Generala a PSD Bradu au participat și Ion Minzina, președintele Consiliului Județean și al PSD Argeș, Cristian Gentea, primar al municipiului…