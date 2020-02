TED'S, afacerea cu cafea la pahar, se extinde in 2020 cu pana la opt unitati si tinteste afaceri de 5 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Parcul de autovehicule al Romaniei a crescut anul trecut cu 6,9%, respectiv cu aproximativ 515.000 de unitati, ajungand la circa opt milioane de unitati, potrivit unui comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto din Romania, remis, luni, AGERPRES. Cifrele APIA, care citeaza…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat va prelua de la Comisia Nationala de Prognoza atributiile cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice. Pe langa faptul ca programul va continua, el va fi si extins, sustine ministrul. Note interne…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a aprobat vineri, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Hidroelectrica, hotararea de a aloca fonduri in valoare de peste 9,6 milioane lei pentru dotarea cu aparatura moderna a doua spitale. Suma alocata face parte din planul…

- Din totalul de 1,8 milioane de oameni de afaceri, cei mai multi sunt actionari la companii active, peste 1,4 milioane, iar 62,52- dintre ei sunt barbati (888.792). ,,Statisticile arata ca, in ultimii 10 ani, femeile au devenit o prezenta tot mai activa in mediul de business, dovada ca, fata de anul…

- Office Barista, companie specializata in furnizarea de solutii complete de cafea, apa si ceai pentru mediul office (servicii B2B), ajunge la o cifra de afaceri de 2,5 milioane de euro in 2019. Planurile pentru urmatorul an includ continuarea extinderii pe plan national a companiei. Compania…

- Dupa cinci ani de la trimiterea dosarului in judecata, procesul in care Mihai Chezan, omul de afaceri acuzat de una dintre cele mai mari inșelaciuni imobiliare din Cluj Napoca, se apropie de final. Judecatorul Marius Lupea a declarat la finalul ședinței ca, in pofida faptului ca a stabilit termenul…

- Conform unui raport semnat de directorul Oficiului JudețeanTeleorman al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Emanoil Danuț Cone, in anii 2017-2019 agricultorii teleormaneni au depus la OJFIR Teleorman cereri pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru implementarea de proiecte privind…

- Omul de afaceri Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, sunt urmariti penal de DNA pentru spalarea banilor, fapte care ar fi fost comise in perioada 2014 – 2019. Un teren din apropierea municipiului Bucuresti, aflat intr-o procedura de despagubire, a fost supraevaluat cu 184 de milioane de lei,…