Stiri pe aceeasi tema

- Kali Uchis a lansat albumul “Orquideas”. „Avem mai multe specii de orhidee decat oriunde pe pamant”, spune Kali despre floarea naționala a Columbiei, care simbolizeaza dragostea și fertilitatea. „M-am simțit intotdeauna intrigata și magnetizata de floare. Acest album este inspirat de alura atemporala,…

- Colectivul MCs United a lansat albumul „Collaborative LP”, care a fost realizat prin sprijinul proiectului Next Level USA, care a construit o comunitate de artiști din sfera hip hop la nivel mondial. Albumul conține 20 de piese cu interpretari de la MCx Woodie, Argatu’, Kaos INK, lilzel, Doxa, Dani…

- Andreea Balan, Corina Caragea, Calin Goia, Marius Moga și Ciprian Marica dau glas poveștilor audio pentru copii SOS Satele Copiilor Romania a lansat audiobook-ul “Povești care fac bine”, dedicat aniversarii primilor 30 de ani de activitate in sprijinul copiilor vulnerabili. Lansarea colecției de povești…

- Luna cadourilor este plina pentru activitatea muzicala a lui Andrei Ursu și planurile profesionale curg lanț! Este din nou „in carți” pentru premiile Elle la categoria Best Male Artist pentru proiectele lui muzicale, iar decizia lui de schimbare a stilului și numelui i-au conturat primul album propriu,…

- Delia a lansat, marți, in cadrul unui concert sustinut la MINA - Museum of Immersive New Art, noul album „Flex”. Albumul contine 13 piese, printre care „SKNDL”, „Gustul care te fura”, „Jimmy Samurai”, „Lololo” sau „Fara Te Merau”, anunta artista pe pagina de Facebook.„Flex” este disponibil in magazinele…

- Mircea Nedelcu, muzicianul timișorean care a activat de-a lungul vremurilor in formații ca Autostop sau Cargo, a lansat un dublu album care poarta numele de „Nothing to lose”, materialul discografic putand fi ascultat aici. „«Nothing to lose» este un dublu album. Pe primul se regasesc piese mai vechi…

- Serviciile de internet și telefonie au fost intrerupte in Fașia Gaza sub bombardamentele intensificate, izoland in mare masura cei 2,3 milioane de locuitori ai acestei zone de lumea exterioara și de ceilalți.Explozii frecvente ale loviturilor aeriene au luminat cerul deasupra orașului Gaza dupa caderea…

- Armata israeliana a lansat un atac aerian, duminica dimineata, asupra unei moschei din orasul Jenin, din Cisiordania, pentru a contracara ceea ce a numit „un atac terorist iminent”. Israelul sustine ca are noi informatii care „sugereaza ca a existat un atac iminent venit de la o echipa comuna Hamas…