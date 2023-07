Stiri pe aceeasi tema

- A fost un moment emoționant in Craiova. Emi Badica, tanarul injunghiat la Gradina Botanica, a fost externat, iar la puțin timp au aparut și primele imagini cu el. Iata cum arata una dintre victimele celui mai mediatizat caz de crima din Romania, din ultima luna. Emi Badica a fost scos in scaun cu rotile.

- The traveling photographic exhibition "Noi, Poporul/We the People", which celebrates the 25th anniversary of the Strategic Partnership between the United States of America and Romania, will open on July 12, in Ovidiu Square in Constanta.According to a press release from the United States Embassy…

- Pațania unui roman in Groenlanda este demna de un film de comedie. Pe insula acoperita de gheața din Groenlanda, traiește toata populația țarii intr-o suprafața cat un județ romanesc. Capitala, Nuuk, este un oraș mic, cu 15.000 de locuitori, și este cunoscuta pentru micul sau aeroport, hotel, banca,…

- Sarbatorile zilei de 20 iunie - Sfantul Metodie și Sfantul CalistOrtodoxe CITESTE SI BREAKING NEWS Se cutremura Romania: al doilea seism puternic, in nici 24 de ore 06:20 992 Noua inșelaciune lasa oamenii fara bani: 'Daca nu finalizați comanda, vine Poliția și va aresteaza' - Pațania unei femei…

- Astazi, de la ora 11:00, a inceput marșul de protest al SLI Maramureș. In jur de 1.000 de angajați din sistemul de invațamant preuniversitar din județ (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic) sunt prezenți la un marșul de protest al tacerii și al demnitații, organizat de Sindicatul Liber…

- Stadionul "Flacaraldquo; din Navodari a gazduit doua meciuri amicale de fotbal intre Sageata Stejaru si selectionata raionulului Ialoveni din Republica Moldova.Confruntarile au avut loc in memoria lui Valeriu Rogozenco, fost ziarist sportiv si oficial in fotbal, atat in Republica Moldova, cat si in…

- RAJA SA, cel mai mare operator public regional din Romania in domeniul alimentarii populatiei cu apa potabila si al epurarii apelor uzate, continua sa implementeze proiecte de modernizare care sa aduca un plus de valoare companiei dar si consumatorilor.Potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, compania…

- Aurora Boreala a fost vizibila pe cerul mai multor țari europene, printre care și Ungaria, Germania, Letonia sau Estonia, dar si Romania. In ce conditii poate fi vazuta si in aceasta seara. Spectacolul luminos, vizibil si in Romania, a fost declanșat de o furtuna geomagnetica generata de o explozie…