Teatrul Arlechino prezintă elevilor Școlii Gimnaziale Budila spectacolul „Albă ca zăpada și cei șapte pitici” Teatrul Arlechino Brasov va avea o reprezentatie speciala pentru elevii Scolii Gimnaziale Budila. Ei vor asista la spectacolul „Alba ca zapada si cei sapte pitici”. Teatrul Arlechino Brașov va susține vineri, 12 ianuarie, de la ora 12.00, in sala de spectacole a teatrului, o reprezentație speciala a spectacolului „Alba ca zapada și cei șapte pitici” pentru elevii Școlii Gimnaziale Budila. Intr-un gest prietenos dedicat in general comunitații, și in special copiilor din medii defavorizate, printr-o acțiune solidara, Teatrul Arlechino va susține o reprezentație speciala a spectacolului „Alba ca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața avem temperaturi negative in Poiana Brașov. Se inregistreaza -8 grad celsius in Masivul Postavarul și -4 grade celsius in Poiana Brașov. Avem parte de ceața densa. Așadar, multa atenție schiori. Cu excepția partiei Ruia, toate celelalte partii din zona superioara sunt deschise,…

- Risc de gradul patru de producere a avalanselor in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali , pana miercuri seara. Meteorologii anunta, luni seara, risc de gradul patru de producere a avalanselor in Carpatii Occidentali si in vestul celor Meridionali. Avertizarea este valabila la altitudini…

- Centrul Cultural Reduta invita publicul la Vernisajul Expoziției Media Art, eveniment sustinut de NewsBV.ro. In perioada 24 noiembrie – 4 decembrie 2023, Centrul Cultural Reduta va invita sa explorati noi teritorii aflate la convergența intre real și virtual, avand parte de o experiența inovativa in…

- Zapada a pus deja stapanire pe drumurile naționale și autostrazile din centrul țarii, astfel DRDP Brașov a intervenit in cele cinci judete din aria de competenta. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a actionat, in noaptea de duminica spre luni, cu 61 de utilaje de deszapezire, care…

- Sambata dimineața au fost pornite tunurile de zapada artificiala pe partiile Kanzel, Ruia și Doamnei, din Poiana Brasov . Avand in vedere conditiile meteo favorabile, in Poiana Brasov, sambata, au fost pornite instalatiile de producere a zapezii artificiale pe partiile Kanzel, Ruia și Doamnei. Datorita…

- Vreți sa aveți parte de o experiența unica, folosind o pereche de ochelari speciali? Va invitam la Centrul Cultural Reduta pentru a afla povestea MICULUI PRINȚ ! In data de 17 noiembrie, in intervalul orar 11.00 – 15.00. Teatru VR 360 va amplasa o insula VR cu varianta digitala MICUL PRINȚ – VR 360.…

- Foarte mulți pensionari sunt nerabdatori sa afle cand vor primi pensiile in luna decembrie, mai ales ca se apropie minivacanța de Ziua Naționala, ceea ce a generat incertitudine și nevoia de a se informa in mod clar. Pentru a preveni confuziile, președintele Casei de Pensii a venit in ajutorul pensionarilor,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați astazi, 23 octombrie, in jurul orei 12.00, cu privire la faptul ca GABOR JANOS (porecla BUBU), in varsta de 16 de ani, a plecat voluntar ieri,…