Teaser video pentru Skoda Octavia RS iV: versiunea de performanță va avea sistem plug-in ... Skoda a dezvaluit primele imagini și detalii tehnice despre noua generație Octavia la sfarșitul anului trecut, iar la inceputul acestui an a confirmat ca aceasta va primi o versiune de performanța plug-in hybrid. Ulterior, constructorul ceh a publicat și primele schițe cu noua Octavia RS iV, pentru ca acum sa dezvaluie și un teaser video. Imaginile scot in evidența semnatura farurilor și semnalizarea dinamica a stopurilor, precum și o serie de detalii de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

