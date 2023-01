Stiri pe aceeasi tema

- Twitter Inc a facut noi reduceri de personal in echipa care se ocupa de moderarea globala a conținutului și in unitatea legata de discursul instigator la ura și harțuire, anunța Reuters, care citeaza Bloomberg News, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primul tronson al autostrazii A1 Sibiu - Pitești, circa 13 km de la Sibiu la Boița, va fi deschis circulației rutiere cu aproape patru luni inaintea termenului contractual de finalizare. Tronsonul este programat sa fie dați circulației azi dupa formalitațile de recepție. De menționat ca acest tronson…

- In București, precum și in alte orașe din țara (punem adresele la final pentru cine dorește sa vada), exista magazine ale ANAF, in care se vand bunuri confiscate, atat de inspectori, cat și de vameși sau Poliție. Practic, Fiscul se ocupa de valorificarea acestora. Fii la curent cu cele mai…

- Dana Budeanu face din nou show cu opiniile ei spumoase! Cunoscuta pentru modul acid in care critica apucaturile cuplurilor din Romania, creatoarea de moda a facut spectacol la Antena 3 CNN, acolo unde s-a dezlanțuit la adresa femeilor care iși trateaza barbații ca pe hamali. Fii la curent…

- Comisia Europeana a aprobat Programul de Dezvoltare Durabila (PDD), care va aduce 3.768 kilometri de conducte noi sau optimizate pentru sistemele de distributie din reteaua publica de alimentare cu apa si 3.209 kilometri de conducte noi sau optimizate pentru reteaua publica de colectare a apelor…

- Lionel Messi a deplans marți capitularea șocanta a Argentinei in repriza secunda in fața Arabiei Saudite, marți, dar a declarat ca nu a fost surprins de amenințarea adversarilor, aflați cu 48 de locuri mai jos in clasamentul mondial, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inchis temporar strandul Berceni din Bucuresti dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate, mucegaite, dar si insecte in diferite zone ale unitatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin 120 de persoane au murit si alte 100 au fost ranite intr-o busculada pe o strada din Seul, in timp ce in zona aproximativ 100.000 de oameni participau la un eveniment organizat cu ocazia Halloweenului, agenția de știri Yonhap. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…