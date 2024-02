Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe Hermannstadt, scor 2-0, și a ajuns la cinci victorii din tot atatea partide in 2024. Pe final de meci, crainicul le-a transmis un mesaj suporterilor. Pentru a evita scenele de la precedentele meciuri de acasa, cand terenul a fost invadat la final de copiii care voiau sa celebreze…

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, a comentat victoria cu Hermannstadt, scor 2-0, care i-a apropiat pe alb-vișinii la 6 puncte de liderul FCSB. Antrenorul italian s-a declarat incantat de victoria obținuta, a doua consecutiva fara gol primit, dupa 1-0 cu CFR Cluj. „Doar concluzii pozitive,…

- FCU Craiova are parte de o deplasare grea in etapa a 25-a din Superliga, urmand sa o intalneasca vineri, de la ora 17.00, pe Otelul Galati. Despre acest duel au vorbit astazi, intr-o conferinta de presa, antrenorul oltenilor, Giovanni Costantino, si decarul Juan Bauza. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 25…

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Despre acest duel din Banie au vorbit joi, intr-o conferinta de presa, antrenorul Stiintei, Ivaylo Petev, si portarul David Lazar. Tehnicianul bulgar…

- Mijlocașul Adrian Șut (24 de ani) considera ca FCSB merita victoria in remiza cu Farul, scor 1-1, in runda 24 din Superliga. Dupa aceasta remiza, FCSB a ratat șansa de a reveni la 11 puncte de Rapid și CFR, care și-au caștigat meciurile in aceasta etapa. Acum, diferența dintre FCSB și cele doua contracandidate…

- Dambovițeanul Daniel Popa a fost unul dintre eroii Universitații Cluj in meciul cu FC Hermannstadt, ce a contat pentru etapa a 22-a din Superliga. In partida cu sibienii, ,,Popica” a marcat golul victoria al ,,Șepcilor roșii” cu 11 minute inainte de ultimul fluier al arbitrului, dupa ce a primit o pasa…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova, Alex Mateiu, a prefatat astazi confruntarea cu UTA Arad. Disputa este programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“ si conteaza pentru etapa 21, ultima din acest an a Superligii. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o replica buna din…