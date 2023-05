Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru cuplul de artisti Codruta Filip si Valetin Sanfira. O aparitie incendiara pentru Codruta si un travesti fantastic pentru Vale

- Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost norocoșii ediției cu numarul cinci, din data de 29 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19! De ce spunem asta?! Ei bine, pentru ca cei doi indragostiți au avut de interpretat o piesa care se potrivește cu stilul lor muzical. S-au transformat…

- Codruța Filip și Valentin Sanfir au fost in elementul lor in aceasta seara, transformați in Diana Matei. Cei doi au cantat pe scena Te cunosc de undeva! sezonul 19 alaturi de Taraful Cleante.

- Valentin Sanfira este, la ora actuala, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din țara noastra. Cantarețul este și unul dintre concurenții care fac parte din emisiunea de talente “Te cunosc de undeva”, acolo unde face echipa chiar cu partenera sa, Codruța Filip. Ce se știe despre…

- Cea de-a treia ediție a adus un moment cu totul inedit pe scena Te cunosc de undeva. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transformat in Smiley și Juno. Cei doi au interpretat piesa „Scumpa foc”, iar jurații au avut numai cuvinte de lauda la adresa lor.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- Ediția de astazi a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus adevarate show-uri pe scena. In aceasta seara, Codruta Filip si Valentin Sanfira au avut un moment special, dupa ce au cantat melodia „Conga” de la Gloria Estefan. Toata lumea s-a ridicat și a dansat cu ei. Iata cum au fost jurizați…

- Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transormat in Gloria Estefan și au facut show pe scena emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, in ediția din 8 aprilie 2023. Iata cum au cantat piesa „Conga”.