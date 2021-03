TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din Europa de Sud-Est, cu operațiuni principale in Bulgaria și Romania și operațiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca și Polonia, intra acum pe piața din Lituania. Acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-și extinde amprenta digitala europeana in țarile nordice, in țarile baltice și in Europa Centrala. Direcția strategica este fundamentata pe poziția solida in piața a 4finance, compania-mama a TBI recunoscuta deja drept unul dintre creditorii digitali de varf din regiune. „Din poziția de campion de creditare…