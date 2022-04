Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca se afla la reuniunea sefilor de Guvern din statele NATO din Europa de sud Est. Evenimentul are loc in Bulgaria, iar liderii au discutat despre consecintele invaziei Rusiei in Ucraina, dar si despre consolidarea securitatii din aceasta parte a continentului.

- Liderii NATO au decis la summit sa continue sprijinul pentru Ucraina și sa sancționeze și mai dur Rusia. „Astazi, liderii NATO au cazut de acord asupra faptului ca trebuie sa continuam sa asiguram sprijin pentru Ucraina. (…) Vom intari apararea aliata, liderii au aprobat detasarea celor patru noi batalioane…

- Star Stone, producator roman de pavaje destinate sectorului rezidențial, estimeaza, pentru 2022, o creștere de peste 20% a vanzarilor, la aproape 7 milioane de euro. Star Stone este compania cu cea mai rapida creștere din industria de construcții din Romania, in perioada 2017 – 2020, și a fost inclusa…

- Pragul de doua milioane de refugiati ucraineni urmeaza sa fie atins marti sau miercuri, anunta Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati. ”Cred ca vom depasi pragul de doua milioane azi sau poate, cel mai tarziu, maine(…)Nu se opreste”, declara intr-o conferinta de presa, la Oslo, Filippo Grandi, conform…

- ”Pentru al treilea an consecutiv Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa isi consolideze profitabilitatea printr-o crestere semnificativa a rezultatului net de la 2,8 milioane lei in 2020 la 9,5 milioane lei in 2021. Aceasta evolutie a fost sustinuta de dezvoltarea bilantului (total active) cu…

- Anul trecut, 699 de apartamente cu o suprafata totala de 62.514 mp, 926 de locuri de parcare si 69 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in 2021 pentru un total de 202,2 milioane de euro, in crestere cu 115% fata de 2020. ” One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si organica, raporteaza venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei pentru anul 2021, in crestere cu 75% fata de 2020, EBITDA de…

- Eleven Ventures, fondul de capital de risc din Bulgaria axat pe investitii pre-seed si seed in Europa de Sud-Est, anunta inchiderea finala al celui de-al treilea fond de investitii, Eleven Fund III, la 60 milioane de euro, prin intermediul caruia isi propune sa contribuie la dezvoltarea industriei…