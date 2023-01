Stiri pe aceeasi tema

- Doi profesori ai Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad fac parte din echipa inventatorilor aradeni care va prezenta proiecte in cadrul acestui salon de invenții ce se va desfașura la Geneva, la finele lunii aprilie. Prof. univ. dr. Adriana Moțica și prof. univ. dr. Radu Ioan de la Facultatea de Inginerie…

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Salernitana, miercuri, in primul sau meci din acest an in Serie A, in cadrul etapei a 16-a, transmite presa internationala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, al carei tata este roman, s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari americani, dupa ce a dispus de cehoaica Linda Fruhvirtova cu 4-6, 6-4, 6-2, conform Agerpres.…

- Superstiții vechi ale romanilor in prima zi a Noului An: De ce nu e bine sa dai bani cu imprumut astazi Superstiții vechi ale romanilor in prima zi a Noului An: De ce nu e bine sa dai bani cu imprumut astazi Anul Nou sau ziua in care-l sarbatorim pe Sfantul Vasile cel Mare a avut o insemnatate deosebita…

- „Coldea suna adunarea trupelor prin „gornistul” Nistorescu, ajuns la batranețe „tarfa rezerviștilor”. Avem o noua Divizie „R”, similara celei ceaușiste, dar aflata acum la comanda Factorului Extern?!N-am mai scris editoriale in ultimele zile, am preferat sa-mi savurez gandurile și revelațiile iscate…

- David Popovici (18 ani), cel mai bun sportiv roman al anului 2022 in ancheta Gazetei Sporturilor, a fost inclus pe lista celor mai buni 10 sportivi din lume din acest an. Campionul mondial și european la 100 și 200 de metri liber este pe o lista selecta, alaturi de legende ale sportului masculin, precum…

- Dezvoltarea societaților și creșterea gradului de civilizație al omenirii au fost posibile datorita unor mari invenții, iar una dintre cele mai vechi și mai importante dintre invenții a fost roata. Cuprins: Ce este roata? Cand a aparut roata? Cum a evoluat roata? Aceasta a adus omul la un nou nivel…