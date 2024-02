Stiri pe aceeasi tema

- Un scriitor decorat de președintele se confrunta cu acuzații neobișnuite din partea vecinilor ingrijorați ca imobilul in care locuiesc s-ar putea prabuși din cauza... numarului prea mare de carți din apartamentul publicistului. Daniel I. Iancu, scriitor și cercetator științific la Muzeul Civilizației…

- Comunicat CCIA. Statul roman este incapabil sa iși protejeze investitorii autohtoni, iar o dovada clara in acest sens o reprezinta situația de la metrou, a... The post Gheorghe Seculici: „Nu doar Astra Arad, ci tot Bucureștiul are de suferit pe urma contractului Metrorex” appeared first on Special Arad…

- Andrei Mocuța, unul dintre cei mai tineri, dar totodata unul dintre cei mai proeminenți membri ai Uniunii Scriitorilor din Arad, a lansat și in orașul... The post Andrei Mocuța, „in plin sprint spre varful performanței lui literare”, cu noul roman, „Transfer” | Video appeared first on Special Arad ·…

- Actorul Carl Weathers, devenit celebru in rolul lui Apollo Creed din „Rocky” și care a jucat in zeci de alte filme și seriale de televiziune,... The post A murit actorul Carl Weathers, cunoscut pentru rolurile sale din „Rocky”, „Predator” și „The Mandalorian” appeared first on Special Arad · ultimele…

- Andreea Balan (39 de ani) și iubitul ei tenismen, Victor Cornea (30 de ani) s-au imprietenit in Australia cu cel mai cunoscut cuplu din tenis, format din Stefanos Tsitsipas (25 de ani, #7 ATP) și Paula Badosa (26 de ani, #74 WTA). Cu doua zile inainte de startul Australian Open, tenismenul roman și…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat – la controlul de frontiera – un cetațean roman, care a... The post Mercedes cautat de autoritațile italiene, descoperit la frontiera Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un purcel de lapte ar putea fi rețeta ideala pentru sarbatorile de iarna. Dar daca v-ați saturat de atata carne, un cofetar din Pitești va ofera o varianta dulce a purcelușului. Nu ii lipsește nici marul din gura

- O excursie cu școala in Austria s-a transformat intr-o adevarata tragedie in aceasta minivacanța de 1 Decembrie. Vineri dimineața, un elev in varsta de 13... The post Elev roman de 13 ani, plecat cu școala in excursie in Austria, gasit mort in fața hotelului unde era cazat appeared first on Special…