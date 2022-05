Stiri pe aceeasi tema

- 5 ore, sute de mașini trase pe dreapte și amenzi de zeci de mii de lei dupa o razie a Poliției. In data de 4 mai, in intervalul orar 16:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, Serviciului Rutier Timiș, ai Sectilor 2, 3, 4 și 5 Urbane Timișoara, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto…

- Și in acest weekend, Poliția Locala a primit sesizari de la timișoreni care au reclamat galagia. In urma verificarilor efectuate de polițiștii locali, un club situat in Piața Unirii a fost sancționat pentru ca a organizat un eveniment care a depașit limitele admise de zgomot. Drept urmare, reprezentantul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Reșița a fost reținut, joi, de polițiștii Secției 3 Timișoara fiind acuzat de „furt calificat”. In data de 18 ianuarie, acesta a patruns intr-un cabinet medical de pe strada Odobescu din Timișoara și a sustras doua portofele cu bani și acte personale care aparțineau…

- Garda Forestiera Timișoara incheie luna martie cu un total de 59 de sancțiuni contravenționale acordate, in valoare de 146.500 lei, dar și 160 de metri cubi de lemn confiscați. De asemenea, au fost descoperite probleme și cu taierea ilegala de arbori. In luna martie 2022, reprezentanții Garzii Forestiere…

- In perioada 17 februarie – 31 martie, poliția a intensificat activitațile de prevenție in domeniul transportului rutier in regim taxi, in baza dispoziției emise de catre Inspectoratul General al Poliției, transmite Noi.md cu referire echipa.md. Astfel transportatorii sint verificați referitor la respectarea…

- Miercuri, intre orele 8:00-12:00 și 15:00-19:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au facut o razie pe principalele strazi din oraș. Polițiștii au controlat 53 de autovehicule, au legitimat 75 de persoane și au efectuat 24 de testari cu aparatul alcooltest. Agenții de la Rutiera au aplicat 70 de…

- Sambata, in intervalele orare 09:00-13:00 și 15:00-19:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Timisoara, Biroului Rutier Lugoj și Orașului Sannicolau Mare au organizat o acțiune pe DN 6. Agenții au vizat asigurarea unui climat de siguranța rutiera, precum și prevenirea…

- Inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au continuat seria de actiuni privind verificarea legalitatii activitatii de transport public in regim de taxi si de combatere a pirateriei in acest domeniu, in Capitala, potrivit news.ro. Fii la curent cu…