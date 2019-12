Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei de astazi, pe strada Prelungirea Taberei din Tulcea a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane. Iata ce a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Tulcea:"Din primele verificari ale politistilor a rezultat faptul ca, in dupa amiaza zilei de 4 decembrie a.c., un…

- Un tanar de 25 de ani a fost transportat de SMURD la spital dupa ce a ajuns cu masina intr-un sant de pe marginea drumului. Totul s-a intamplat in apropiere de localitatea Ilenuta, din raionul Falesti.

- Sambata, 23 noiembrie 2019, in jurul orei 16.50, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe strada 21 Decembrie 1989 din oraș, soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca un barbat de 57 de ani, din județul Vaslui, in timp…

- O ambulanta SMURD apartinand ISU Arges a fost implicata intr-un accident rutier, duminica dupa amiaza, pe o strada din municipiul Pitesti, autospeciala care se deplasa la o interventie rasturnandu-se dupa ce a fost lovita de un alt autoturism, anunta NEWS.ro.Potrivit datelor furnizate de reprezentantii…

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD au intervenit ca urmare a ieșirii în afara parții carosabile, pe ruta DN1E60, în jurul orei 8.50. „La sosirea pompierilor au fost gasit un autoturism ieșit cca 10 m în afara parții carosabile, iar pasagerii…

- Un barbat de 60 de ani a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa pe trecerea de pietoni din dreptul Scolii Gimnaziale nr. 23.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 07.25, un barbat de 64 de ani a condus un autoturism pe strada Dezrobirii, pe banda numarul 2, dinspre strada Eliberarii…

- Vineri, 11 octombrie 2019, in jurul orei 23.15, polițiștii din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Garii din municipiu. Un barbat de 30 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Hezerișului, din Lugoj. In accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism, in care se aflau șapte persoane, printre care patru minori. Conform polițiștilor, un barbat, in varsta de 63 de ani, a condus…