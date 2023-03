Taxi vs. Uber/Bolt! Cine a câștigat războiul Companiile care au servicii de ridesharing, precum Uber și Bolt, au platit in ultimii cinci ani de patru ori mai mult la bugetul de stat decat societațile de taximetrie. Concurența dintre companiile de taximetrie și cele care au venit cu alternativa in 2015, așa numitul regim ridesharing, poate fi cuantificata in cifrele care arata cați bani au varsat acestea la bugetul statului. Daca inainte de 2015, taxiurile nu aveau concurența, din 2015 au inceput sa simta cum pierd cota de piața. Dupa aproape 8 ani de lupte, uneori violente, putem spune ca firmele care funcționeaza in regim ridesharing au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iasul a depasit pragul de un miliard de lei fond de salarii platite angajatilor de firmele care au sediul in judetul nostru, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), consultate de „Ziarul de Iasi". Chiar si asa ramane mult in urma altor judete. In Cluj, de exemplu, valoarea…

- Presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, afirma ca este ”sceptic” in ceea ce priveste sustinerea, de catre liberali, a actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, pentru un nou mandat si sustine ca acesta „nu a livrat pentru Bucuresti”, desi are „bune intenții”. „Eu sunt sceptic, cu tot respectul…

- "Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei. Vreti sa iesim dupa emisiune prin Bucuresti sa vedem ce a facut Nicusor Dan din Bucuresti? E vreun dezvoltator in Bucuresti care nu isi face cruce sa scape odata de el? E cineva care sa il laude pe Nicusor Dan? A facut ceva Nicusor…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, spune sambata ca in ultimii doi ani nicio cladire pericol public din cauza riscului seismic nu a fost pusa in siguranta sau consolidata in Capitala, precizand ca increderea cetatenilor ca autoritatile pot face lucruri pentru siguranta lor a scazut dramatic.…

- Regus, cel mai mare furnizor de birouri private din lume, cu peste 3.700 de centre in peste 125 de țari, inaugureaza primul sau centru din Brașov aflat la etajul 9 in cladirea AFI Park Brașov organizand Saptamana Porților Deschise in perioada 18-24 Februarie, intrele orele 10:00-18:00. Cei interesați…

- Un sofer a lovit o femeie insarcinata, joi seara, pe o trecere de pietoni din Sectorul 3 al Capitalei si a fugit de la locul accidentului. Femeia a fost transportata de urgența la spital, iar individul a incercat sa fuga din țara. Acesta este cetațean britanic și a fost prins la Cluj, a transmis Poliția…

- Autoritațile au aflat despre starea avansata de degradare a planșeului Unirii inca din anul 2017, cand Gabriela Firea era primarul Capitalei, insa documentul a fost "ținut in sertar" astfel incat Firea sa paseze vina catre Nicușor Dan, conform Biletin de București ...

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…