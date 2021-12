Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural de Cultura și Arte George Topirceanu a pregatit un proiect inedit și rar in Romania, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie. Interpretul mimico-gestual, Lavinia Chițu a realizat, impreuna cu alți interpreți ai Centrului de Cultura, o inregistrare a imnului Deșteata-te Romane, pentru persoanele…

- Persoanele cu dizabilitați, care sint in cautarea unui loc de munca și sint inregistrate cu statut de șomer la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, pot beneficia de serviciul de angajare asistata, transmite Noi.md cu referire la radiochisinau.md. Cu acest serviciu, are de ciștigat și omul,…

- Persoanele cu dizabilitați pot primi peste 20.000 de lei pentru aparate care sa le faca viața mai ușoara și care sa le ajute in gasirea unui loc de munca. Insa, ca sa il obțina, oamenii sunt nevoiți sa parcurga un intreg proces birocratic.

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA), in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), implementeaza proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați”, proiect cofinanțat in cadrul Programului…

- Incepind cu 1 octombrie, alocația lunara de stat pentru persoanele cu dizabilitați care au participat la razboiul de la Nistru, la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil sau in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost majorata cu 550 de lei. Un proiect in acest sens a fost aprobat de Parlament…

- Prefectul Dan Nechifor, impreuna cu colegii din instituție și de la Serviciul de Pașapoarte, cu specialiști din Direcția Silvica și Garda de Mediu, au ieșit sambata dimineața la o acțiune de salubrizare in padurea Baisa.

- Serviciul de transport al persoanelor cu dizabilitați locomotorii, pus la dispoziție gratuit de catre STPT, a implinit recent doi ani de funcționare. Serviciul este la dispoziția utilizatorilor in drept, persoanele cu dizabilitați și insoțitorii lor, in intervalul orar 8-20, de luni pana duminica. STPT…

- O tanara, de 22 de ani, din Targu Jiu, imobilizata in scaunul rulant a primit ajutor de la cine se aștepta mai puțin. Este vorba de tot un tanar imobilizat in scaunul rulant, Nicolae Simionescu, din Gorj. Tanarul a fost sensibilizat de drama fetei care se afla doar in grija mamei. Acesta a decis recent…