- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, dupa afirmatiile presedintelui PNL Florin Citu, ca PNRR nu poate fi negociat sau schimbat, ca ”inseamna ca cei de la Comisia Europeana gresesc si domnul Citu are dreptate”. Presedintele PSD nu a dorit sa comenteze insa și declarațiile facute de Florin…

- Președintele PNL, Florin Cițu, nu vrea sa renunțe la fotoliul de premier. El a susținut, miercuri, ca logica enunțata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, i se pare ”bizara”. Ciolacu a spus ca nu se poate ca Florin Cițu sa fie premier pentru ca a fost dat jos prin moțiune de cenzura. “Am auzit și eu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca premierul interimar Florin Citu” a realizat ca nu mai poate fi prim-ministru”, astfel ca negocierile dintre cele dou partide se vor axa pe masurile urgente care trebuie luate, pentru a trece de aceasta perioada grea, pana in februarie, martie. Despre impartirea…

- PNL și PSD se vor intalni joi la Palatul Parlamentului pentru o prima serie de negocieri privind un viitor guvern și susținerea acordata acestuia. Anunțul a fost facut, miercuri, de președintele PSD Marcel Ciolacu care a precizat ca a avut o discuție telefonica in acest sens cu președintele PNL Florin…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Liderul PSD a mai spus ca toate variantele sunt in discuție, inclusiv susținerea unui guvern minoritar. “In primul rand, domnul Florin Cițu este președintele PNL. Uita un lucru: ca nu poate negocia…