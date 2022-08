Taxa pe gaze din Germania nu poate fi impusă în forma propusă, potrivit unor surse O taxa pe gaze, care trebuia sa intre in vigoare din octombrie, a fost avuta in vedere ca un instrument de colectare de fonduri de la toti consumatorii de gaze, pentru a sprijini importatorii de gaze care se confrunta cu cresterea preturilor din cauza scaderii fluxurilor de gaze rusesti. Surse din industrie au declarat pentru Reuters ca aproximativ un sfert din contractele consumatorilor de gaze au clauze care ar garanta preturi fixe, ceea ce ar face dificila adaugarea unei taxe. Ministerul Economiei a refuzat sa comenteze. Mai multe detalii despre taxa urmau sa fie anuntate in august, dar, conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din Turcia a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii 24 de ani in luna iulie, atingand pragul de 79,6% in contextul deprecierii lirei turcești și a creșterii prețurilor la energie și bunurile de consum, relateaza Reuters . Inflația in Turcia a inceput sa creasca vertiginos toamna trecuta…

- Temerile Europei par sa se adevereasca, iar in aceasta iarna, mai multe țari membre ale UE s-ar putea confrunta cu probleme la nivelul gazelor. Producatorul rus de gaze Gazprom a anunțat sambata ca a incetat sa mai furnizeze gaze vecinei Letonia, acuzand-o ca a incalcat condițiile de retragere a gazelor.…

- Compania rusa Gazprom a sustinut vineri ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, ceea ce inseamna ca multi cetateni vor plati mai mult pentru energia suplimentara pe care o consuma, transmite Reuters.…

- Guvernul german vrea sa introduca o noua taxa in facturile la gaze ale tuturor consumatorilor, in ideea de a-i ajuta furnizorii de gaze sa faca fata cresterii rapide a preturilor la importuri, conform unei propuneri consultate de Reuters. Aceasta propunere legislativa este asteptata sa fie adoptata…

- Guvernul german a deschis miercuri calea pentru desfasurarea de trupe in cadrul misiunii de mentinere a pacii EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene pe teritoriul Bosniei si Hertegovinei, pentru prima data in ultimii zece ani, in conditiile cresterii ingrijorarilor cu privire la o posibila raspandire a…

- Bulgaria, afectata de cresterea preturilor la energie, va cere saptamana viitoare Comisiei Europene sa i permita sa elimine accizele la electricitate si gaze naturale, pentru a si proteja economia, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters.Peste 90 din gazele naturale importate de Bulgaria sunt din…