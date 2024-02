Zilele astea am auzit vorbindu-se, enervant de des, despre taxa pe carbon care ar urma sa fie aplicata și in țara noastra. De ce? Pentru ce? Pentru ca este o inițiativa luata la nivel de Uniune Europeana, inițiativa cu pricina urmand sa se aplice in toate țarile membre incepand cu anul 2027. Masura in sine va produce ample efecte in economia țarilor membre și așa destul de șubrezita, urmand sa se aplice in transporturi (pentru mașinile care merg pe carburanți clasici), cladiri și spații de locuit. Inițiativa este salutata și…