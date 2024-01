Taxă de 2000 de euro pentru românii rezidenți în Italia care vor să aibă acces la serviciul național de sănătate Guvernul de la Roma a introdus o taxa anuala de 2.000 de euro pentru ca unii rezidenți straini sa poata avea acces la serviciul național de sanatate. Taxa respectiva reprezinta o masura de reducere a costurilor incluse in legea bugetului Italiei pentru 2024. Noile reguli, aprobate la sfarsitul anului trecut, au intrat in vigoare de […] The post Taxa de 2000 de euro pentru romanii rezidenți in Italia care vor sa aiba acces la serviciul național de sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

