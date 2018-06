Stiri pe aceeasi tema

- Sprâncenele sunt foarte importante în fizionomia unei persoane. Aceasta dobândește din ce în ce mai multa încredere în sine cu cât are sprâncenele dese cu fire sanatoase.

- Doua cazuri de artisticaraie pe bani publici, doua statui. Ambele inutile, ambele insipide, ambele extrem de scumpe. Valoare totala? Aproape 45 de milioane de lei. Cum ar spune gamerii – o lovitura flowless bugetelor dar culmea și mediului in aceeași masura. Nu știu cum se face dar la noi statuile au…

- Persoanele care merg la sala au nevoie de o alimentatie diferita inainte si dupa antrenamente, pentru a putea face fata efortului fizic. Iata ce trebuie sa consumi inainte de sala: Banane – pe care sa le consumi in drum spre sala de fitness. Sunt ușor de digerat, iar potasiul ajuta la funcționarea…

- Serena Williams este una dintre cele mai urmarite sportive de pe Instagram și asta dupa ce și-a populat contul pe rețeaua de socializare cu fotografii ale micuței Alexis Olympia Ohanian. Evident, acesta nu este singurul motiv pentru care tenismena are peste 8 milioane de urmaritori. Recent, Serena Williams…

- Țigarile electronice fara nicotina crește riscul apariției cancerului la adolescenți, avertizeaza un studiu efectuat la Universitatea California din San Francisco. S-a constatat ca adolescenții care au folosit e-țigarete au fost expuși la aceleași substanțe chimice care cauzeaza cancer, și care se gasesc…

- Retenția de apa este o problema cu care se ocupa aproape toata lumea. Este frustrant, in special pentru persoanele care incearca sa piarda in greutate, deoarece lichidele in exces se acumuleaza in maini, glezne și picioare. Deși uneori poate fi semnul unei problem de sanatate, cum ar fi boala renala…

- Cunoscuta actrita Helen Mirren a dezvaluit care este secretul unui look mereu tanar. Aceasta a postat o imagine pe Instagram chiar inainte de Oscar, fara machiaj. Helen Mirren a recunoscut ca si-a tatuat sprancenele. Actrita a spus ca se saturase de sprancenele ei rare si ca dupa procedura de microblading…