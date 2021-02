Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica din ultimul trimestru al lui 2020 în raport cu cel anterior (+5,3%() a fost mult peste estimarea noastra si mediana sondajului Bloomberg de +0,5%, spune economistul șef al BCR într-o nota destinata investitorilor. Credem ca impulsul fiscal de 3,3pp din PIB din T4 2020…

- Aproape jumatate dintre romani (46%) vor economisi bani anul acesta, fata de 33%, anul trecut, intrucat au asteptari pesimiste, arata un sondaj realizat de IRSOP. Asteptarile economice pesimiste ale populatiei si inclinatia slaba spre consum vor tempera inflatia, dar nu favorizeaza cresterea…

- Premiera istorica in Europa. Cantitatea de electr Pentru prima data in istorie, energiile regenerabile au fost anul trecut principala sursa de productie de electricitate in Europa, transmite Bloomberg. 2020 a fost anul în care restricţiile impuse în contextul pandemiei au afectat cererea…

- Revenirea economiei în zona pozitiva este deplasata spre trimestrul II 2021, urmând ca si în primultrimestru al anului 2021 sa avem o usoara contractie economica fata de primul trimestru 2020”, se arata într-o nota a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP).…

- Economia chineza a luat viteza în ultimul trimestru al anului trecut, creșterea consemnata depașind estimarile, aceasta țara încheind dificilul an 2020 într-o forma remarcabil de buna și fiind pe cale sa creasca și mai mult în 2021, deși pandemia continua sa loveasca restul lumii,…

- Ziua Culturii Naționale este ”o improvizatie cu iz facil”, spune Gellu Dorian, ”o tinichea de aur fals la numele poetului”, scriitorul vorbind totodata și despre datoria pe care botoșanenii o au fața de Mihai Eminescu, o datorie pe care urmașii Poetului nu doar ca o ignora, dar o și marginalizeaza sau…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut in trimestrul trei al anului trecut, fata de trimestrul precedent.

- Mașinile scot din criza cea mai mare economie a Europei. Producția industriala a Germaniei a crescut masiv in octombrie, pe fondul exporturilor auto Productia industriala a Germaniei a crescut mai mult decat se estima in octombrie, datorita avansului semnificativ din industria auto. Astfel, sectorul…