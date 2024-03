Incendiu de vegetație uscată pe DN 79 A, în zona Gurahonț

Pompierii arădeni au fost solicitați să intervină, sâmbătă, pe DN 79 A, în zona Gurahonț, acolo unde 300 de metri pătrați de mărăciniș și vegetație... The post Incendiu de vegetație uscată pe DN 79 A, în zona Gurahonț appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]