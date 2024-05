Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul rapit de pe strada joi, de persoane necunoscute care l-au bagat cu forta intr-o duba, in parcarea unui complex rezidential din Sectorul 1 al Capitalei, este in afara oricarui pericol, insa a necesitat ingrijiri medicale.

- Alerta in București! Barbat rapit din parcarea subterana a blocului, polițiștii au intervenit de urgențaPolițiștii bucureșteni au intervenit de urgența, joi, dupa ce un barbat a fost rapit din parcarea subterana a unui bloc din Sectorul 1. Potrivit surselor STIRIPESURSE.

- Un barbat de 53 de ani a fost retinut de politistii din Bucuresti, dupa ce si-a urmarit sotia in trafic, a spart geamul masinii si a lovit-o. A fost prins la granita, cand incerca sa iasa din tara, fiind ulterior arestat, transmite News.ro.

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost agresat pe o strada din comuna Cornetu, cu un cutit, de catre un alt barbat cu care a avut un conflict spontan. Agresorul a plecat de la locul faptei cu un autoturism. Atat el, cat si persoana care a condus masina, au fost identificati…

- Un fotbalist celebru a fost rapit si torturat de mai mulți indivizi. Agresorii i-au confiscat telefonul si i-au golit contul bancar, iar apoi a fost abandonat intr-o padure. Iata despre cine este vorba!

- Un bucureștean de 36 de ani și-a agresat fosta iubita pe o strada din sectorul 5, femeia de 50 de ani s-a speriat și s-a incuiat in masina, moment in care barbatul s-a urcat cu picioarele pe capota și a lovit mașina de mai multe ori cu piciorul și pumnul. Individul a fost inițial reținut, apoi arestat…