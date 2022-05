Stiri pe aceeasi tema

- Deși a fost prima concurenta care s-a casatorit in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, Sabrina se pare ca nu este convinsa ca va face pasul cel mare in casa Mireasa. Concurenta a marturisit in cadrul emisiunii ca nu iși va asuma un divorț, insa o deranjeaza și faptul ca iubitul ei, Perneș, locuiește…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, Aron a cedat și a inceput sa planga. Concurentul vrea sa paraseasca emisiunea, deoarece simte ca nu mai poate face fața presiunilor.

- Intrigi și suspans in casa Mireasa - Capriciile Iubirii! Valentin a incalcat regulamentul emisiunii recent, astfel ca a fost imediat taxat de catre conducere, cat și de catre restul concurenților. Iata ce a facut, de fapt, dar și ce consecințe au urmat!

- Spiritele se incing in casa Mireasa. Andrei nu s-a abținut și a aruncat cuvinte dure la adresa lui Perneș. Concurentul nu și-a ascuns parerea despre tanar in fața lui Adrian. Iata ce portret i-a facut acestuia!

- Concurenții de la Mireasa au inceput deja sa se gandeasca serios la casatorie, iar unii deja au inceput sa puna la punct cele necesare pentru cererea in casatorie. Perneș și Valentin au fost deja curprinși de emoții cu gandul la marele eveniment și nu numai.

- In ediția de astazi, Valentin de la Mireasa - Capriciile Iubirii a povestit ce planuri marețe are pentru relația cu Alina. Concurentul este extrem de fericit alaturi de iubita lui și are motive sa o faca cea mai indragita femeie din lume. Se pregatește acesta sa o ceara de soție pe concurenta!?

- Speculațiile potrivit carora Sabrina l-ar placea pe Valentin creeaza discuții intre tanara și Perneș. Concurentul ii reproșeaza ca nu gestioneaza cum ar trebui situația, iar blondina neaga vehement ca ar fi atrasa de Valentin și se arata deranjata de zvonuri.

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…