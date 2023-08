Catalin Dragomir, tatal fetei ucise in accidentul produs de Matei Vlad Pascu, considera ca adevarații vinovați sunt parinții tanarului. „Eu, daca l-as avea pe tanarul acesta sofer, credeti-ma, nu l-as atinge cu un deget! Pentru mine, el este un nevinovat. Pana in momentul in care a consumat, a fost vinovat, pentru ca a luat cu buna stiinta ce a consumat. Dupa ce a consumat, pentru mine, unul, este nevinovat. Nu a fost el. Eu judec. Parintii sunt adevaratii vinovati”, a declarat Catalin Dragomir, tatal fetei ucise in accidentul de la Vama Veche.