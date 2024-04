VIDEO – Copil de 7 ani accidentat de un scuter în fața Poliției Florești. Fracțiune de secundă De puțina neatenție a fost nevoie, iar un copil de 7 ani a ajuns la spital. El a fost accidentat de un scuter, in fața Poliției Florești. Parinții l-au lasat pe micuț in grija unei prietene, in autoturism, in timp ce ei se aflau in sediul poliției pentru o problema. Accidentul s-a produs pe strada Eroilor din Florești, marți seara, in jurul orei 20:30. Parinții erau in sediul Poliției Florești pentru rezolvarea unei situații, iar copilul a ramas in mașina cu o femeie. Intr-un moment de neatenție, cel mic a deschis portiera, a coborat, apoi s-a indreptat spre sediul Poliției Florești. Copilul,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

