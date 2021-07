Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de amploare in cazul fetiței de doi ani din Galați care a murit, joi, in urma unui stop cardiac. Tatal fetiței a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Tribunalului Galati, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea, iar anchetatorii continua verificarile in acest caz.O fetita…

- Barbatul care a murit joi, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de tren avea doar 40 de ani și era de profesie șofer de TIR. Acesta era tatal unei fetițe. Incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei 14, pe strada Hașdații…

- Sfarșit tragic pentru un vlogger roman, foarte cunoscut in Anglia. Tanarul a murit la doar 17 ani din cauza unor probleme la nivelul inimii. Inainte de a se stinge din viața, acesta le-a transmis fanilor de pe rețelele de socializare un ultim mesaj sfașietor, mulțumindu-le pentru toata susținerea oferita,…

- tusLuni, 17 mai, ora 14.52, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-un birou aflat in incinta punctului de lucru al societații pe care aceasta o reprezinta, de unde a incercat sa sustraga mai multe bunuri. In momentul in care a fost…

- O fetița in varsta de nici 6 ani care a fost lovita de o mașina luni, in localitatea Mitocu Dragomirnei, a murit la Spitalul Județean Suceava dupa cateva ore de agonie. Micuța s-a stins din cauza multiplelor leziuni care i-au fost provocate in urma impactului violent. Medicii, atat cei de pe ...

- Tragedie fara precedent in Alb! O fetița de numai 12 ani a fost muscata de fata de un caine. Stapana animalului a facut infarct si a murit in urma socului. Stapana era vecina ei, iar fetița venise pana la ea, in vizita, alaturi de bunica ei. Echipajul de urgența a ajuns imediat la fața locului, insa…

- Un nou caz infiorator la Ruginesti (judetul Cluj), unde o femeiea nascut pe ascuns si si-a abandonat bebelusul in cada timp de cateva ore. A fost suficient pentru ca fetita sa moara din cauza unei hemoragii.