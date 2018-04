Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al Remington, Stephen Jackson, a afirmat in documente depuse in justitie ca vanzarile companiei au scazut semnificativ in ultimul an si ca aceasta are dificultati sa isi respecte obligatiile fata de creditori. Remington, cel mai vechi producator de arme din Statele Unite, a anuntat…

- Gropile din pista Aeroportului Otopeni taie roțile avioanelor. Este avertismentul facut de directorul general al TAROM care a precizat ca Aeroportul Internațioanl „Henri Coanda” are nevoie de investiții majore in caile de rulare. Werner Wolff, directorul general al companiei TAROM , a explicat ca roțile…

- "Pe Aeroportul Otopeni e nevoie de o investitie masiva!". Este semnalul de alarma tras astazi de noul director TAROM. Caile de rulare sunt pline de gropi. Seful companiei de stat spune ca anvelopele avioanelor sunt schimbate aproape zilnic.

- TAROM a lansat serviciul de autofacturare, disponibil pentru persoanele fizice sau juridice care achizitioneaza bilete de pe site-ul companiei. "Clientii TAROM au sesizat in repetate randuri ca emiterea unei facturi, prin procedurile vechi practicate de companie, putea dura chiar si 90 de…

- Sistemul imunitar al organismului este un sistem aparte, deoarece nu este o structura fizica ci o serie de interacțiuni diferite intre organe, substanțe și structuri. Aceste componente acționeaza sinergic pentru protejarea organismului contra diverselor boli. Dintre aceste componente fac parte globulele…

- Marian Vanghelie, invitat la emisiunea Danei Chera, de la Antena3, a devoalat duminica cine este, la ora actuala, personajul cheie, mai exact cel care face jocurile pe ”tabla de șah” a sistemului. Fostul edil a susținut ca șefa DNA, ”Codruța Kovesi face in continuare jocurile cu Florian Coldea”, deși…

- Compania naționala aeriana Tarom a anunțat ca face recrutari pentru personal, cele mai multe posturi vacante fiind pentru insoțitori de bord. Potrivit unui anunț postat pe site-ul comapaniei, operatorul aerian recrutează 20 de însoțitori de bord, pe o perioadă determinată…

- Dupa aproape trei ani la conducerea clubului Corona Brasov, timp in care a luat pozitie, fara precedent in lumea sportului, Liviu Dragomir candideaza ca membru in Consiliul de Administratie la alegerile din 14 februarie de la Federatia Romana de handbal. „De aproape trei ani, de cand ocup functia de…