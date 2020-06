Tarom da afara 374 de angajati pana la sfarsitul anului Numarul de salariati al companiei TAROM va scadea cu 374 de persoane pana la sfarsitul anului, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al operatorului national aerian, publicat in Monitorul Oficial, iar cheltuielile cu personalul prevazute se ridica la 197,285 milioane de lei.



Astfel, conform documentului, de la un numar mediu de salariati de 1.607, TAROM va ramane la finele anului cu 1.233 de angajati.



Cheltuielile de natura salariala ale companiei vor fi anul acesta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de salariati al companiei Tarom va scadea cu 374 de persoane, pana la sfarșitul lui 2020, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul acesta al operatorului national aerian.…

- Tarom renunta la 374 de angajati din 1.607 și previzioneaza pierderi ce depasesc 315 mil. lei, in acest an. Ce salariu mediu se caștiga in compania de stat Numarul de salariati al companiei Tarom va scadea cu 374 de persoane pana la sfarsitul anului, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor,…

- Numarul de salariati al companiei TAROM va scadea cu 374 de persoane pana la sfarsitul anului, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al operatorului national aerian, publicat in Monitorul…

- Compania TAROM poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea sa taie in carne vie, a anuntat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Companiile aeriene din intreaga lume, companiile din Romania au inregistrat…

- Compania TAROM poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea sa taie in carne vie, a anuntat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode."Companiile aeriene din intreaga lume, companiile din Romania au inregistrat…

- Autoritatile au demarat procedurile de contestatie in anulare la hotararea Curtii Internationale de Arbitraj de la Paris care ii da dreptate constructorului italian Salini Impregilo in privinta rezilierii contractului pentru executia sectiunii "cu ursi" a lotului 2 din autostrada Lugoj-Deva si stabileste…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur de 400 de salariati se afla in somaj tehnic, dupa carantinarea orasului Suceava, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor,…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur de 400 de salariati se afla in somaj tehnic, dupa carantinarea orasului Suceava, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor,…