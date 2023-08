Stiri pe aceeasi tema

- Mediterana de Est poate spori securitatea energetica a Europei și poate reduce dependența acesteia de gazul rusesc. Țarile regionale sunt puternic poziționate pentru a face fața provocarilor viitoare de pe piețele globale de energie și pentru a raspunde eficient cererilor de gaze ale continentului european,…

- Potrivit EuroNews, Romania e in top 5 țari din Europa unde se muncește cel mai mult, dupa Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Datele arata ca in 2022 romanii au lucrat in medie 39,7 ore/saptamana, la polul opus fiind Danemarca și Germania, cu 34,6 ore lucrate saptamanal. In acest context, și mai ales…

- Urmeaza un nou val de caldura in Europa, denumit „Cleon”. Romania va fi printre cele mai afectate țari. Europa se topeste la soare . In destinatii populare pentru romani precum Grecia, Turcia, Italia sau Spania, temperaturile depasesc 40 de grade . Meteorologii avertizeaza ca saptamana viitoare urmeaza…

- Majoritatea clienților companiilor de gaz ale Rusiei se afla acum in est și o mare parte din infrastructura necesara pentru a-i aproviziona nu a fost inca construita. Razboiul din Ucraina a indepartat Rusia de Europa, cea mai mare piața de export de gaze naturale. Așadar, ce au facut rușii – care…

- Meteorologii au emis avertizari importante pentru mai multe țari din Europa, care vor fi acoperite de un val de canicula. Au fost transmise coduri roșii și portocalii pentru cateva țari in care se vor inregistra chiar și 44 de grade Celsius. Chiar daca temperaturile au fost mai scazute decat de obicei,…

- Invazia Rusiei in Ucraina a remodelat piețele energetice globale incepand cu februarie 2022, China devenind un partener comercial de top al Moscovei, iar națiunile occidentale distanțandu-se de națiunea beligeranta.

- Patru banci sunt interesate sa cumpere OTP Bank Romania. La cat este evaluata afacerea din RomaniaUnicredit, Raiffeisen Bank International, Erste și Banca Transilvania sunt interesate sa cumpere OTP Bank Romania, dupa ce acționarii maghiari au anunțat vanzarea afacerii, informeaza economedia.ro.…