Țările de Jos: Penurie de apă în țara apei, canalelor și digurilor, din cauza secetei In Țarile de Jos a fost decretata, miercuri, penurie de apa din cauza secetei care persista de cateva saptamani, in timp ce Europa este afectata de un nou val de caldura, transmite BFMTV. Autoritațile au impus deja limite in agricultura și navigație și transmite intr-un comunicat noile masuri pentru a conserva apa in aceasta perioada de seceta. Olanda beneficiaza de apa printr-un faimos sistem de baraje, de diguri și de canale, dar cu o treime din suprafața situata sub nivelul marii ea ramane vulnerabila la schimbarile climatice. Țarile de Jos sunt ținut al apei, dar și aici apa noastra este prețioasa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

