Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a observat ca noua varianta a coronavirusului, detectata in trei tari europene – Franta, Tarile de Jos si Danemarca -, care combina tulpinile Delta si Omicron si a fost denumita „Deltacron”, are un nivel redus de circulatie, relateaza EFE. In acelasi timp, OMS…

- Din cauza blocajului productiei agricole din Ucraina si a exporturilor din Rusia, razboiul ar urma, in repercusiunile sale, sa loveasca „cel mai tare pe cei mai saraci si sa semene semintele instabilitatii politice si ale tulburarilor in intreaga lume”, a subliniat Antonio Guterres.

- Preturile graului si rapitei au ajuns la noi recorduri: 450 euro/tona, respectiv 850 euro/tona, dar s-au temperat spre finalul zilei. Dupa ce vineri, 4 martie, graul a spart pragul de 400 euro/tona, luni a ajuns in jurul pranzului la 450 euro/tona, iar apoi s-a termperat, la finalul zilei, bursa EuroNext…

- Indicele global al preturilor la alimente ramane la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, in urma majorarii pretului uleiurilor vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Ministrul Petrolului din Iran a facut apel la populatie sa se imbrace mai bine pentru a reduce consumul de gaz, care a atins sambata un nivel record, a relatat duminica agentia oficiala a ministerului, Shana, potrivit AFP. "In ultimele 24 de ore, consumul de gaz a atins un nivel istoric de…

- O serie de țari sarace au refuzat in decembrie peste 100 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, care le-au fost transmise in cadrul programului COVAX. Despre acest lucru a declarat directorul departamentului de aprovizionare UNICEF, Etleva Kadili, scrie Reuters. "Mai mult de 100 de milioane de…

- Condițiile aduse de pandemia de coronavirus au ridicat la un nivel foarte inalt conceptul de munca la distanța, remote working sau home office. Din acest motiv, foarte mulți angajați ajunși in aceasta situație și-au schimbat țarile in care locuiau, pentru a putea beneficia de cele mai bune condiții…

- Prețurile alimentelor la nivel global au crescut cu 28% in 2021, creștere care reprezinta cel mai inalt nivel din ultimii zece ani. In același timp, speranța ca ne vom intoarce la o piața ceva mai stabila in 2022 este destul de mica, a declarat Organizația pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a ONU…