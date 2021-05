Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele evaluarilor externe, avizele acordate si propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educatiei, conform reglementarilor in vigoare.Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior ARACIS a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calitatii in invatamantul…

- Guvernul Romaniei continua sa sprijine Republica Moldova in efortul de a depași cu bine pandemia Covid-19. Inca 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au fost transmise astazi catre Moldova.

- Romania a decis sa revina pe pietele internationale de obligatiuni intr-un moment in care isi majoreaza cheltuielile pentru proiecte de infrastructura si masuri de sprijin in contextul crizei Covid-19, transmite Bloomberg. In prima sa iesire pe pietele internationale din acest an, Romania ofera obligatiuni…

- Romania revine pe pietele internationale de obligatiuni in același timp cu majorarea cheltuielilor pentru proiecte de infrastructura si masuri de sprijin pentru revenirea din criza economica...

- Forward Music Agency preia portofoliul și echipa de booking Global Records, devenind astfel agenția exclusiva de booking cu cel mai mare portofoliu de artiști din Romania. Companiile au identificat impreuna oportunitațile pe care le ofera aceasta preluare: servicii cat mai bune oferite artiștilor, la…

- Premierul Florin Citu a afirmat, de Ziua Internationala a Padurilor, ca beneficiile oferite de padure nu au mai fost de multa vreme o preocupeare pentru Romania, insa este o prioritate a actualei guvernari care este determinata sa imbunatateasca legislatia si aplicarea acesteia. „Beneficiile…

- Startup-ul de tehnologie Tailent, cunoscut pentru dezvoltarea de roboți software inteligenți care permit companiilor sa automatizeze și sa eficientizeze o plaja larga de procese operaționale, democratizeaza accesul la soluțiile de tip Robotic Process Automation (RPA) printr-un parteneriat cu integratorul…