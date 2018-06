Secretariatele generale ale Senatului si Camerei Deputatilor vor veni cu o serie de propuneri care vor fi analizate si adoptate ulterior, in asa fel incat agresiunile si violentele care au avut loc ieri in Parlament sa nu se mai intample, a declarat joi, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, dupa sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Am propus ca Secretariatele generale ale celor doua Camere, Senat si Camera Deputatilor, impreuna cu comisiile aferente, comisiile juridice, de disciplina, imunitati s.a.m.d., sa vina cu o serie de propuneri pe care sa le analizam…