Fenomenul Piata Universitatii a reprezentat actul actul de nastere al societatii civile romanesti, iar astazi, la 30 de ani de la acele evenimente, "este nevoie ca o noua "Golaniada" sa inceapa in toata Romania", a afirmat sambata liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.



"Fenomenul Piata Universitatii a fost actul de nastere al societatii civile romanesti! Un certificat de nastere semnat cu sangele celor care, exact acum 30 de ani, erau vanati pe strazile Bucurestiului de catre mineri. Am petrecut multe zile atunci si in Piata, dar si in sediul PNL de pe Bulevardul Nicolae Balcescu,…