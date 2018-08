Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul taie banii ”Statului Paralel”. Rectificarea bugetara va fi negativa in ce privește sumele alocate Administrației Prezidențiale, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Paza și Protecție. Sunt instituții pe care Liviu…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. "Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape sase miliarde…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au plecat joi de la sediul Guvernului, dupa aproximativ doua ore de discutii cu premierul Viorica Dancila. Potrivit unor surse guvernamentale, presedintii celor doua Camere au discutat, la Palatul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a ajuns joi dimineata la Palatul Victoria, acolo unde se discuta despre rectificarea bugetara, la discutii fiind chemat si ministrul Finantelor, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern trebuie sa prevada o reducere imediata a cheltuielilor, pentru ca altfel vom ajunge la cresterea taxelor, declara la RFI senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei Economice din Senat.Florin Citu spune ca rectificarea bugetara ar trebui sa fie…

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern trebuie sa prevada o reducere imediata a cheltuielilor, pentru ca altfel vom ajunge la cresterea taxelor, afirma senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei Economice din Senat. "Este nevoie in aceasta rectificare bugetara de reducerea cheltuielilor…

- Șeful județului e convins ca primariile și Consiliul Județean vor primi banii necesari de la Ministerul de Finanțe pentru asigurarea funcționarii, plata cofinanțarilor la proiecte și a imprumuturilor. Primarii din toata tara asteapta rectificarea bugetara ca pe painea calda.…

- ASTEPTARE…La finalul acestei luni, ar urma sa discutam de o noua rectificare bugetara pentru primariile vasluiene, o rectificare asteptata cu sufletul la gura de majoritatea primarilor din judetul Vaslui. Guvernul lucreaza intens la rectificarea bugetara. Potrivit Ministerului de Finante, aceasta va…