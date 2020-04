Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul trebuie sa asigure personalului medical toate materialele de protectie de care are nevoie, locuri de odihna si hrana corespunzatoare, inainte de a lua masuri extreme impotriva celor care pleaca din sistem, sustine presedintele ALDE, senatorul Calin Popescu-Tariceanu. "Vad ca Guvernul…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va discuta cu Marcel Ciolacu și Victor Ponta, și, impreuna, vor anunța un pachet de masuri pentru a salva economia, in plina epidemie de coronavirus."Voi discuta cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, și…

- Calin Popescu Tariceanu acuza Guvernul Orban ca nu știe sa ia decizii ferme intr-o perioada de criza. Liderul ALDE a declarat, pentru MEDIAFAX, ca guvernanții par a fi "intr-un fel de de stare de...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Guvernul Orban este ultimul care a luat masuri pentru combaterea raspandirii coronavirusului, dar primul care solicita derogare de la Conventia Drepturilor Omului. "Rar mi-a fost dat sa am o parere similara cu a judecatorului Cristi…

- Directorul Zoo Brașov, Alin Panzaru, a anunțat, astazi, ca nu se inchide Gadina Zoologica, dar exista un set de masuri care vor fi puse in aplicare. Masuri luate pentru prevenirea și limitarea posibilei imbolnaviri cu Coronavirus (COVID-19) in cadrul Zoo Brașov : dotare spații cu soluții dezinfectante…

- S-a aprobat procedura de suspendare a cursurilor in cazul apariției mai multor cazuri de coronavirus. Nu sunt luate in considerare doar aspectele medicale. Pot fi și criterii sociale sau ingrijorarile parinților.

- Avand in vedere pericolul coronavirusului dar in contextul cresterii numarului cazurilor de imbolnavire prin infectii respiratorii acute si gripa in unitatile de invatamant, precum si atentionarilor Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Afacerilor Externe referitoare la riscul infectarii cu "diverse…

- Sapte tineri activisti de extrema stanga au fost condamnati luni in Rusia la pedepse cuprinse intre 6 si 18 ani de inchisoare pentru terorism, o hotarare criticata aspru de opozantii Kremlinului, care vorbesc despre dosare fabricate si marturii obtinute prin tortura.