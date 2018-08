"Pentru ca ati spus de protocoale, si eu am luat atitudine si am cerut Comisiei parlamentare de control al SRI sa invite conducerea SRI la o discutie lamuritoare, pentru ca, sigur, am avut parte de o serie de explicatii publice. Mai mult de atat, pot sa va spun ca am primit astazi o scrisoare din partea directorului SRI, care a fost adresata, din cate stiu, si celorlalti presedinti de partide parlamentare. Dar dupa parerea mea raman in continuare niste semne de intrebare in legatura cu existenta acestor protocoale, despre care ni se comunica ca au fost denuntate, despre efectele pe care le-au…